Küpsetame sütel savisarkofaagis koha

Kõik algas sellest, et Toomits oli põrsapõlves lugenud, kuidas seiklusjuttude sarjas küpsetati lõkkel saviga kokkumätsitud kala. Kes võis seda teha, ei mäletanud me enam kumbki. Olid need pärismaalased mõnes indiaani- või Aafrika-raamatus või hoopis õhupalliga saladuslikule saarele lennanud seltskond.