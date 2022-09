KLIIMAMUUTUS ANNAB TUNDA? Nii kuuma augustikuud pole Eestis olnud üle 80 aasta

Tänavu augustis oli keskmine õhutempearatuur kolm kraadi tavapärasest kõrgem. Eesti keskmine õhutemperatuur oli augustis 19,5 kraadi, normaalne temperatuur on aga 16,7 kraadi. Arvestatuna 1922. aastast on august veel soojem olnud vaid ühel aastal – 1939, mil Eesti keskmine oli õhutemperatuur oli 20,3 kraadi.

Augusti teisel dekaadil oli õhutemperatuur Eesti keskmisena 21,8 kraadi, normaalne temperatuur on selles vahemikus aga 16,7 kraadi. Alates 1922. aastast ei ole nii sooja augusti teist kolmandikku varem olnud. Augusti kolmandal dekaadil oli õhutemperatuur Eesti keskmisena 18,8 kraadi, tavapäraselt on see aga 15,7 kraadi. Arvestatuna 1922. aastast on augusti viimane kolmandik veel soojem olnud kolmel aastal – 1997., 1939. ja 1968. aastal.