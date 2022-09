Metsanduse kutsevõistlustel selgusid Eesti parimad metsamehed

Tänavused kutsevõistlused toimusid juba 52. korda, mistõttu oli ürituse motoks „Traditsioonid on elus!”.

Võistlused leidsid aset Eesti Maaülikooli praktikabaasis Järvseljal, kus kõik metsandusvilistlased on oma õpingute jooksul veetnud märkimisväärse aja. Võistluslinnak mahub siin kompaktselt ühele alale, pakkudes samas võistluste läbiviimiseks eriilmelisi tingimusi ja katsumusi metsas.

Metsaistutusvõistlus tõi kohale palju osalejaid ja pealtvaatajaid. Tegelikult on ju asi lihtne – taim torusse ja toru maasse, nii need tuhanded hektarid uut metsa kasvama saavad.

Kuna kutsevõistlustega on viimasel kahel korral ühendatud ka metsaüliõpilaste suvemängud, siis oli laupäevane päev pühendatud spordile. Kavast ei puudunud ükski tavapärane spordiala: võrkpall, jalgpall, ümber järve jooks, paadiralli, metsamehe ja rammumehe võistlused. Julgemad said proovida kiikingut.

Peakorraldaja Airiin Vaasa hinnangul oli tore näha, et pärast paariaastast pausi on sektor endiselt nõus kokkuhoidvalt tegutsema. Rõõm sõprade, kolleegide ja kursusekaaslastega kohtumisest oli sedavõrd suur, et isegi vihm ei kõigutanud osalejate meeleolu.