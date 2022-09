Raiespordimeistrivõistlustel sai paika Eesti koondis

Hetk, mil laasimisvõistluse stardist on kulunud umbes sekund ja pöörded on põhjas.

Esimesel päeval peetud langetamisvõistlus viidi läbi Luua Metsanduskooli vastvalminud treeningkeskuses. Sealsetes suurepärastes tehnilistes tingimustes saavutas esikoha Helvis Koort, U24 klassi parim oli Peeter Mitt ja naiste klassis Karina Riive. Teise päeva võistlusalade säravaima tulemuse eest hoolitses Peeter Mitt, kes tegi ketivahetuses uue Eesti rekordi 9,08 sekundiga. See tulemus on tõelisest maailmaklassist ja hoopis teisest puust kui varasemad ajad.

Võistluste projektijuhi Mart Kelgu sõnul pakub iga võistlus üllatusi ning need teevadki raievõistlustest vaatemängulise ja põneva alal. „Tiidu tulemus on suurepärane,„ sõnas Kelk. „Võistluskarussellis on ju mees olnud aastaid ja üksikalasid sooritanud suurepäraselt. Nüüd oli see päev, mil ta realiseeris oma võimed ja tegi kindlasti ka suures pildis väga hea punktisumma.“