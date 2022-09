Metsa järgulise majandamise ja jätkukasvatuse raietest Soome näitel. 3. osa

Foto: Joosep Raide

Püsimetsana saab hakata eelkõige majandama erivanuselisi või kaherindelisi sega- ja okaspuistuid, kus on eeldus, et valitsevate puude väljaraiumisel toimib nende poolt survestatud peenematel puudel harvendusreaktsioon ning välja raiutud puud asenduvad uutega, peamiselt kuusega. Püsimetsana majandatavates puistutes peaks muld olema parasniiske, st selline, kuhu ei teki masinate roopaid. Muld ei tohiks olla väga viljakas, et minihäiludesse ei tekiks ülemäära lopsakat alustaimestikku. Ühed paremad kasvukohatüübid püsimetsakasvatuseks oleksid jänesekapsa-mustika kasvukohatüüp ja mustika-jänesekapsa alltüüp. Teiseks selliseks oleks jänesekapsa-pohla kasvukohatüüp (tegelikult alltüüp) või pohla-jänesekapsa alltüüp. Nendes kõigis võib arukase või männi ülarinde all kasvada kuuse II rinne või järelkasv.

Püsimetsades tehtavate väikehäilude diameeter on MME järgi kuni 20 meetrit ja seal peaks teoreetiliselt tekkima pidevalt peapuuliikide uuendust. Kui looduslikuks uuenemiseks männi (pohla, kanarbiku ja sambliku kasvukohatüübid) ja arukasega sobib seemnepuudega raie ja veerraie, siis kuusele sobib turbepuudega raie ja veerraie seal, kus on juba kasvatuskõlblikke kuusetaimi (need on sellised, kelle ladvakasv on vähemalt 10 cm).

Erivanuseliste metsade kasvatusele on antud mitu nime: jätkukasvatus, valikraiega kasvatamine, valik- ja häilraieline kasvatus, metsa kasvatamine pidevana jne. Nimest sõltumata peaksid sellises metsas kasvama ikkagi segamini eri vanuse-, kõrguse- ja jämedusastmete puud, pms kuused. Soomes kannab kuuse kasvatamine püsimetsakasvatuse põhimõttel aga nimetust eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus.

Soomes kuulub jätkukasvatuse alla näiteks männikutes meie hajaliraie ja seemnepuudega raie vahepealne uue metsa kasvatamise viis – ülapuude kasvatus (ylispuukasvatus). Siin raiutakse vanu mände mitme korraga ja jäetakse teatud osa kasvama nagu meil säilikpuid. Juhendi „Metsänhoidon suositukset” (2019) järgi ei tooda palu- ja nõmmemännikutes jätkumetsakasvatuse seemnepuuraie järel rinnaspindala kohta minimaalset summat, kuna see ei ole eesmärgiks, lähtutakse puude arvust. Samas on toodud, et juhendijärgselt on Lõuna-Soome palumetsades alampiiriks 9 m2/ha (antud juhul seadusjärgne minimaalpiir). Viimase arvu põhjal, kui kasvama jäetavate puude keskmine rinnasdiameeter on 30 cm, peaks neid jääma umbes 127 puud hektari kohta ehk puudevaheline keskmine kaugus oleks 8,9 m. Ausalt öeldes ei tule meil raiestikele kuskil männi seemnepuude arvuks 50 tk/ha, mis on Soomes miinimumarvuks.

Kalevala maastik. Foto: Shutterstock

Kõige kindlamad ja paremad võtted noore metsa saamiseks männi osas (seejuures jätkumetsa elementidega) on seemnepuuraie koos maapinna ettevalmistuse ja männi istutamisega. Siin jääb lõpuks pärast enamuse seemnepuude koristamist (kui alloleva loodusliku männiuuenduse kõrgus on keskmiselt 1 m) uuendusobjektile püsivalt kasvama 12‒16 parimat seemnepuud hektari kohta. Nendevaheline keskmine kaugus oleks 25‒29 m, st ühe hea puu pikkus. Selline arvestus käiks n-ö funktsionaalselt sotsiaalsete kaitsemetsade kohta.