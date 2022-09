Järvselja keskuse lehiste geneetikast ja dendrokronoloogiast

Kokkuvõte

2017. aastal osutusid Järvselja keskuse kaheksast lehisest neli morfoloogilise ja geneetilise määranguga jaapani lehiseks. Ülejäänud neli osutusid problemaatiliseks. Morfoloogiliselt olid need eurojaapani ja euroopa lehised, kuid geneetilise analüüsina pidi emasliik olema jaapani lehis. Teist liiki ei olnud võimalik tuvastada. Kõige problemaatilisem on neist vanim puu, mis morfoloogiliselt oli euroopa lehis, sest selle tõenäoline istutusaeg ulatus 1895. aastasse. Just sel aastal hakati Järvselja lossiparki rajama ja istutati Essenite suguvõsale kuuluvas Kastre mõisas metsaülema (1883–1897) Martin Maurachi eestvõttel esimesed lehised. Järvselja oli samuti Essenite maavaldus. Nimetatud puu eeldab, et Esseni suguvõsale kuulunud Kastre ja Mäksa mõisaparkides (sealt saadi seeme) pidi kujunema varasem hübriid.

Üllatavalt ongi sarnane geneetiliste tunnustega hübriid registreeritud Kastre pargis. Arvestades jaapani lehiste seemnekandvuse iga, pidi jaapani lehis Kastresse jõudma väga varakult, kui lugeda geneetilist määrangut tõeseks. See sai toimuda ainult Peterburist, kuid tõendeid siin ei ole ja see on ka ebatõenäoline.

Jaapani lehis introdutseeriti Inglismaale 1861. ja Peterburi 1863. aastal. Nende puude kasvatamine oli Inglismaal algul aeglane, kohapealset seemet saadi hiljem ja laiem levik oli vähene.

Geneetilised uurimused näitavad, et morfoloogiliselt määratud hübriidid ei vasta alati reaalsele olemusele. Nende määratlemine on keeruline, tuleb arvestada mitmete teguritega. Ja geneetika ei ole see kuldvõtmeke, mis lahendab taksonoomilised probleemid, sest lähtub algselt morfoloogilisest lähenemisest.

Dendrokronoloogilise uurimismeetodi järgi saadi Võrus Kreutzwaldi pargi (ü. = 199 cm), Raadi (ü. = 183 cm) ja Räpina (ü. = 347 cm) parkide üksikute lehiste nullaastateks (võimalik istutusaeg 1,3 istikutena) 1897, 1895 ja 1815. Mõniste pargis saadi kõigi nelja lehise (ü.=340, 306, 299 ja 226 cm) nullaastaks umbes 1832. Võru Kreutzwaldi pargi alguseks loetakse 1838. aastat. Pärast 1880. aasta tormi, mil murdus rohkesti puid, hakati seda uuendama, sealne lehis ongi sellest ajast.

Raadi ja Räpina mõisaparkide algsed jäljed viivad meid 18. sajandisse. Raadi pargi praeguses pargis on lehis uusistutus. Räpina mõisa ostis 1728. aastal Peeter I õukondlane Gustav von Löwenwolde. Keisrinna Katariina II tagastas võimule tulles selle Löwenwolde suguvõsale ja lehise istutus markeerib mõisapargi uuendamist. Mõniste pargis oli sealsete lehiste suurim istutus 1830. aastate paiku. 1826. aastal pantis Carl Reinhold von Koskull Mõniste mõisa Berncard von Wulfile ja sellest ajast kuulus mõis Wulffide suguvõsale. Uue häärberi ehitamist alustasid Wulffid pärast 1837. aastat ja pargi rajamist 1840. aastal. [4, 6] Seega pidid lehised olema pargipuude esimeste istutuste seas. Mõniste puhul on 1985. aastal eurojaapani lehiste kohta teatatud, et väga suured värd-lehised (L. eurolepis), max k. = 30,5 m, max ü. = 283 cm, annavad looduslikku järelkasvu. [3, 4] Hiljem on viide ühele sarnaste tunnustega puule (k. = 30 m, ü. = 302 cm, 2006) sealse bussipeatuse juures. [4]