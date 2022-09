Punarind kehtestab end oma territooriumil

Tänaseks on aga selgeks saanud, et iga punarind on eri iseloomuga ‒ nende seas on nii julgemaid kui väga argu isendeid. Kusjuures on igal punarinnal ainulaadne rinnamuster, mille järgi saab neid lausa ainuisikuliselt ära tunda. Selleks peab muidugi olema väga terane silm, eriti kui nad tihedate puude ja põõsaste keskel liiguvad. Enamasti ei õnnestu punarindu välimuse järgi eristada ja sestap tuleb kasuks teadmine, et nad on väga territoriaalsed ja kipuvad püsima kättevõidetud metsanurgas.