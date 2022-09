Juhtkiri | Vaja on leiutada uusi looduskaitselisi lahendusi

Metsamehed on ka halbadel aegadel olnud need, kes meie metsa eest hoolt kandsid ja looduse pärast suuremas plaanis muret tundsid. Andres Talijärv meenutab, kuidas temast sai metsamees just tänu sellele, et ta juba poisikesena isaga looduskaitse seltsis kaasas käis.