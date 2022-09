Eksperiment: mis juhtub, kui viia tavainimene nädalaks metsa

Palavus oli pigem vaimselt kurnav, tervis kestis ja selle annab tagatipuks ära lappida. Paar korda käis peast läbi mõte, et miks ma siin ennast peedin, üks kõne koju ja auto on 10 minuti pärast väravas – näen last ja saan jälle kerge elu peale. Aga siis vaatad korra ringi ja saad aru, et mida ma virisen, mul on hästi, ma olen veel noor, suuda ja tahan oma pere eest seista. Lõpuks olen rahul, et asja läbi tegin. Vaimule on see super hea, sai natuke piire kombata ja ka keha turgutada.

Palavus sai korra ka minust jagu, paks nagu ma olen. Keesin üle, kui tiirus olime, seal oli palav ja õhk ei liikunud. Sai harjutatud erinevaid asendeid: püsti, pikali, põlvili, püsti, kõhuli, istu, kükita jne. Tegin 30 minutit pausi ja sai jälle edasi rühkida.