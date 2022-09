Matsalu loodusfilmide festivalil täitub 20. aasta

Holland on tuntud riigina, kus puutumatut loodust on säilinud vähe. Viimastel aastakümnetel on riik aga näinud vaeva, et loodusliku mitmekesisuse hävingut tagasi pöörata – pakkudes näiteks kaladele tammidest läbipääsu, töötades liikide säilimise nimel koos kalastajatega ja vähendades veekogude reostust. Film sukeldub Hollandi vetesse, et uurida, millised on tulemused looduslike tingimuste taastamisel. Jälgime ühe angerja teekonda Hollandi vetes, kohates teel veel säilinud kohalikku loodust ja ka laevadega kaugelt siia rännanud invasiivseid liike.