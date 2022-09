Kalade loodusesse asustamise väravavahina tegutseb Keskkonnaamet

Loodusele suurt mõju avaldav tegevus nagu kalade asustamine peab alati käima koostöös Keskkonnaameti spetsialistidega. Keskkonnaamet peab ka olema esindatud iga asustamise juures, millele on luba antud. Hiljuti on Keskkonnaamet olnud tunnistajaks näiteks nii meie enda jõevähi kui ka euroopa tuura asustamisel.

Kindlasti peab Keskkonnaametilt saama loa selleks, et viia veekogusse võõrliik, näiteks Eestis viimasel ajal üsna populaarseks muutunud valgeamuur. Ehkki kalamaime võib veebipoest või laadalt vabalt osta, ei tähenda see, et neid võib oma parema äranägemise järgi asustada.