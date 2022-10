SÜGIS VÕTAB VÕIMUST! Järgmisel nädalal on oodata esimest tugevat tormi, mis murrab puid ja tekitab häireid elektrivõrgus

Pühapäeval püsib ilm veel võrdlemisi rahulik, meie kohal on madalrõhkkond, mis toob endaga kaasa udu, pilvist ilma ja vihmasabinaid, põhiliselt Eesti lääneosas. Kagu- ja idatuul veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5 kraadi, rannikul kuni 11, päeval 9 kuni 13 kraadi. Esmaspäeva öösel liigub väike madalrõhkkond mere kohalt Läti-Leedu poole ja selle vihmast saab osa põhiliselt Saaremaa. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Päeval ühineb nõrgenev keeris Venemaa lääneserva jõudva aktiivse „lõunatsükloniga“, selle tihedam sadu meile veel ei jõua, idapoolsetes maakondades poetab mõnes kohas vaid nõrka vihma. Tuul pöördub põhjakaarde ja õhtu poole muutub tugevamaks. Õhutemperatuur on pilvisema öö korral 3 kuni 8 kraadi, rannikul kuni 11, päeval 9 kuni 13 kraadi.

Tugevat tuult on oodata teisipäeval. Siis liigub aktiivne madalrõhkkond piki Venemaa lääneserva põhja poole ja tõstab meil põhjakaare tuule tugevaks. Tihe pilvemass kandub üle Peipsi ja Eesti idaosas sajab tihedat vihma. Lääne-Eestis on pilvekiht õhem ja vaid üksikuis paigus tibab veidi vihma. Puhub tugev põhja- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 9 kraadi, rannikul kuni 12 kraadi, päeval 7 kuni 10 kraadi, Lääne-Eestis kuni 14 kraadi.



Kolmapäeval madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö on selgema taevaga ja saju võimalus on väiksem. Põhja- ja loodetuul nõrgeneb, hommikul puhub mõõdukas läänekaare tuul. Päeva peale ilmub taevasse pilvekiht ja kohati võib ka veidi vihma sadada. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5, rannikul kuni 12, päeval 11 kuni 14 kraadi. Lõuna- ja edelatuul aga tugevneb, sest üle Läänemere laieneb uue Skandinaaviast läheneva madalrõhkkonna serv.



Tuul paisub väga tugevaks taas neljapäeval. siis liigub madalrõhkkond Skandinaaviast üle Botnia lahe Soome ja selle lõunaserva mööda liiguvad üle Eesti vihmapilved. Tugev tuul puhub lõunast ja edelast. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, päeval 12 kuni 15 kraadi.