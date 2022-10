Vabatahtlik kalakaitse ootab lõhede kudeajal abikäsi

Kus kõige rohkem panustate? „Enim tööd on läbi aegade olnud ikkagi endiselt Vasalemma jõel. Näiteks nädalavahetusel tuleb minna vaid jõe äärde ja on ainult aja küsimus, millal kohtud kalapüügieeskirjade rikkujaga. Kohtades, kus meil on paigaldatud selged hoiatussildid ja neid lihtsalt ignoreeritakse, ei piirdu vabatahtlikud teavitamisega, vaid kaasavad Keskkonnaameti inspektorid. Vasalemmas ei ole harvad juhud, mil auto nina pargitakse vastu kalapüüki keelavat silti ja alustatakse ikkagi püüki. Sellise nahaalsuse puhul kaotab iga kalakaitsja oma empaatiavõime.”

Kas mõni jõgi tänavu ka päris lukku läheb? „Jah, muidugi. Me ise oleme veendunud, et kõik meie jõed lähevad lukku. Eks meie taktika on veidi muutunud, võrreldes algusaastatega – nagu ka röövpüüdjatel. Aga suures plaanis on eesmärk muuta röövpüüdja tegutsemine võimalikult ebamugavaks teadmisega, et meie teda näeme, tema meid mitte.”

Kas liikmeid juurde ka tuleb? „Ikka. Kuigi on neid, kes väsivad, siis n-ö vabatahtlike iive on siiski positiivne.”

Kas röövpüüdjaid vähemaks ka jääb? „Ei jää. Enamik neist on siiski jäägitult veendunud, et tema peab oma kala ikka saama ja mis see tema 1‒2 kala ikka teeb. Aga kui neid on palju, siis teeb ikka küll. Röövpüüki aga on küll vähemaks jäänud, sest vabatahtlike olemasolu ja arvukus on teinud vahelejäämise võimaluse kordades tõenäolisemaks ning see sunnib ettevaatlikkusele.”

Mis teeb muret, mis rõõmu? „Vabatahtlikul Kalakaitsel pole tegelikult kombeks väga murede üle kurta – me kõik oleme virisemise asemel otsustanud ise midagi ära teha ning meie tänane tegevus ongi iseenda vastus oma muredele. Rõõmu valmistab alati teadmine, kui kuskil on tänu meie tegevusele rohkem kala ja seni on kalateadlased seda ka kinnitanud!”