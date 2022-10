Kalastajad ostavad kalastuskaarte peamiselt nakkevõrguga püügiks

Kalastuskaartide pingerida juhivad nakkevõrkudega püük ja kalastamine loodukaitsealadel.

Kalapüük on üks populaarsemaid vaba aja veetmise viise nii Eestis kui kogu maailmas. Seda näitavad erinevad uuringud, aga ka meie kogutav statistika.

2021. aastal osteti Eestis harrastuspüügiõigust 79 594 korral. See number puudutab neid kalastajaid, kes püüavad tavatingimustel näiteks Pärnu lahel ahvenat või mõnel väikeveekogul söödatopsiga särge või latikat. Kuid lisaks harrastuspüügiõigusele oleme võimaldanud vastavalt kalavaru seisule ka püüki kalastuskaardi alusel. See pakub kalastajatele mitmekesiseid püügivõimalusi ka muude vahenditega ning on pisut kõrgema tasuga kui kalapüük tavatingimustel.

Kalastuskaartide koguhulgast moodustasid nakkevõrgule võetud kaardid 64%.

Kalastuskaardiga kalapüügil on lubatud kasutada nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat, vähinatta, vähimõrda, harpuunpüssi ja harpuuni ning kadiskat. 2021. aastal osteti kalastuskaarte kokku 33 188 korral, mida on vähem kui 2020. aastal, mil lunastati kokku üle 40 000 kalastuskaardi. Vähenemine on tingitud peamiselt sellest, et suuremat osa kalastuskaarte nakkevõrkudele hakati 2021. aastaks müüma 7 päeva kaupa (varem käis see kalendrinädalate kaupa).

Lugeja ilmselt mõtleb nüüd, kui palju neid nakkevõrgu kalastuskaarte siis ikka võetakse, et see suudab mõjutada kogu statistikat. Aga nii see siiski on, nimelt just harrastuslik nakkevõrk suunab kalastuskaartide puhul kogu statistikat oluliselt. Nakkevõrguga kalastajaid on meil kalastuskaardi aluste püügivahendite ja piirkondade juures kõige rohkem. Kogu kalastuskaartide hulgast moodustasid nakkevõrgule võetud kalastuskaardid 64%, mis on arvuliselt 21 330. See number hõlmab nakkevõrguga püüki nii merel kui ka siseveekogudel.

Peale nakkevõrguga püüdmist oli 2021. aastal palju neid, kes käisid kalal looduskaitsealadel. Meie kaitsealadest on lubatud teatud tingimustel kalapüük Matsalu rahvuspargis, aga ka Endla ja Silma looduskaitsealal. Matsalus on eriti populaarne kevadine särjepüük õngedega, Endla ja Silma looduskaitsealalt võib aga saada ilusat linaskit või haugi. Kaitsealadele võeti kalastuskaarte kokku 4002, millest üle 2000 võeti Matsalu rahvusparki ja pisut üle 1000 kaardi Silma looduskaitsealale.