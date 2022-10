„On olemas kolm lolli, kalamees, jahimees ja koduväimees, sest nad lähevad kodust välja ega tea, kas midagi saavad.“

Esivanemate tähelepanekud räägivad selget keelt: kalur või kütt võib ajada ebaõnnestumise hõlpsalt juhuslike võõraste ja kontrollimatute nähtuste kraesse. Pealkirjas kõlav tarkus on pärit kuulsa folkloristi ja akadeemiku Arvo Krikmanni koostatud Eesti Kirjandusmuuseumi vanasõnade andmebaasist. Samast leiame ka hoiatuse: „Ei linnust lendavast, ei kalast kargavast, ei piiast nauravast saa midagi hüäd!“

Et paista välja mitte väga õnnetuna ehk õnnest mahajäetuna, on nutikas vanarahvas mõelnud välja terve rea eesootavale ebaõnnele vihjavaid märke, mille ilmumist ei saa vaene kala- või jahimees kuidagi mõjutada.

Kes korragi õngega veekogule või püssiga metsale lähenenud, teab, et kõik võib minna hoopis teisiti kui plaanis. Kitsed, kes kolmel eelmisel õhtul olid punkt kell kaheksa põlluservas, ei ilmu just täna kohale või väljuvad seekord metsast pool kilomeetrit kaugemal. Ahvenad, keda veel eile naabripoiss siit samast sadamasillalt välja kiskus, nii et õlg paigast, tunduvad olevat kolinud mõnda teise järve – ja ainult sellepärast, et just sina otsustasid praegu siin natuke õngitseda.

Isegi urvalinnud, kes on vähegi talve moodi talvehommikul esimeste päikesekiirtega söögimajas, võivad lasta tuimalt üle täpselt selle nädalavahetuse, kui sa oled sõbralt laenanud korraliku kaamera, et neist mõned fotod teha.

PEA 100 AASTAT TAGASI. Ilvesejaht. Foto: Rahvusarhiiv

MEREL POLE MISKI KINDEL. Jah, edukas kalapüük ja jahilkäik – aga miks mitte ka fotoretk loodusesse – nõuavad lisaks õpitavatele teadmistele ja harjutatavatele oskustele veel midagi. Nimelt: kontrollimatute asjaolude juhuslikult soodsat kokkulangemist ehk õnne.

Et paista välja mitte väga õnnetuna ehk õnnest mahajäetuna, on nutikas vanarahvas mõelnud välja terve rea eesootavale ebaõnnele vihjavaid märke, mille ilmumist ei saa vaene kala- või jahimees kuidagi mõjutada. Mõnedki neist müstilistest märkidest leiavad tähelepanu ka tänapäeval. Mõelgem või sellele, kui paljud sülitavad musta kassi nähes kolm korda üle vasaku õla. Teavad küll, et see on üks vana ebausuvärk, no ja mida kurja must kass ikka teha saab, samas – kas on siis raske üle õla sülitada nagu esiisad muiste.