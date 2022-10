Ajalugu | 60 aasta eest käisid Pirita jões kudemas õige kummalised lõhed

Üldine arvamine on, et meie jõgedesse tuleb kudema ainult üks liik lõhesid. Isiklike tähelepanekute põhjal liigitan siiski Pirita jõkke kudema siirduvad lõhed, arvestades nende välimust ja jõkketuleku aega, kolme selgelt eraldatavasse erivormi. Ihtüoloogid peaksid aja jooksul selgitama, millises ulatuses on siin tegemist Eesti vetes esinevate lõhede vanuseliste rühmade ja millises ulatuses tõepoolest bioloogiliste erivormidega.

Kollakas kuningalõhe. Selg on tumekollane, küljed heledamad ja kõhualune hall. Pruunikad täpid või laigud asetsevad korrapäratult ülalpool küljejoont, kuid mitte seljal. Mõned üksikud täpid võivad paikneda ka allpool küljejoont. Soomused on suuremad ja õhemad kui ülejäänud kahel liigil. Isakaladel on alumine lõug pealmisest tunduvalt pikem ja võimsama konksuga kui teistel lõhedel. Kudemisajaks muutub kuningalõhe tunduvalt tumedamaks, kuni pruunikaskollaseks. Mida tumedam on kala soomuskatte värvus, seda kauem on ta jões viibinud. Emakala muutub vähem ja omandab kudemise ajaks hallima tooni. Uimed on üldiselt tugevamad ja eriti suur on seljauim. Võrreldes järgnevalt kirjeldatud lõhedega, on kuningalõhe saba laiem ja peaaegu otsese (sirge) lõikega. Liha on tal kollaka varjundiga roosa ja suurema rasvasisalduse tõttu natuke vänge maitsega.