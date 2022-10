VIDEO | Tallinna teletorn sai võimsa välgutabamuse

Keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik Taimi Paljak rääkis Õhtulehele, et pagiliin on tugevate tuuleiilide vöönd, mis on põhjustatud võimsatest rünksajupilvedest, millega sageli kaasneb äike. „Tihti tekib selline vöönd külmal frondil või vahetult selle ees, st taanduva sooja ja läheneva külma õhumassi piirimail. Enamasti on see suvine nähtus, aga vahel ka sügisel, mil merevesi on veel suhteliselt soe ning annab täiendavat niiskust pilvede võimsamaks muutumisel.“