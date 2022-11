4 põhjust muretseda Eesti kliima soojenemise pärast

Viimastel kümnenditel Eestis esinenud kuumalainete keskmine temperatuur jääb 30 kuni 32 kraadi vahemikku, mis muu Euroopaga võrreldes ei tundugi nii kõrge. Ometi on see piisav, et kergitada kuumarabanduste ning hingamisteede, südame-veresoonkonna ja silmahaiguste ning nahavähijuhtumite arvu. Kuumus soodustab ka nakkushaiguste levikut, mõjutab tööviljakust ning halvendab elutingimusi ja üldist heaolu.



Kuigi Põhja-Euroopas on kliimamuutustest põhjustatud kuumastress esialgu siiski väiksem kui mujal Euroopas, oleme me bioloogi ja looduskaitseteadlase Aveliina Helmi sõnul siin, põhja pool, kuumalaineteks oluliselt vähem valmis kui lõunapoolsed piirkonnad. „Ei Eesti inimesed, hooned, taristu ega ka Eesti loodus ole 40 kraadini küündivate kuumalainetega toimetulemiseks valmis. Nende esinemise tõenäosus kasvab aga iga aastaga,“ hoiatab ta.



Kuumalaineid aitaks üle elada linnade ja taristu oskuslik planeerimine. „Vältida tuleb eeskätt suurte kõvakattega pindade ja „kivilinnade“ teket, mis võimendavad kuuma mõjusid: nii võib 30-kraadise õhutemperatuuri juures kõvakattega pindade temperatuur olla 50 kraadi. Kui ka õhk liigub vähem, kujunevad linnades „kuumasaared“,“ märgib Helm. „Kui linnades on piisavalt rohelust, puid ja varjulisi alasid ning suurte kõvakattega pindade asemel liigendatud rohelusega pikitud tänavad, on kuumasaarte tekkimise oht väiksem.“