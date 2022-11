GALERII | Mitmel pool Eestis sajab lund! Nädalavahetuse ööd on külmad

Neljapäeval on põhjarannikul oodata vihma ja lörtsi, Kirde-Eestis lörtsi ja lund. Päeval on sajuhooge üle maa lörtsi ja lumena, rannikul ka vihmana, kuid sajuhulk ei ole suur. Puhub üsna tugev kirde- ja idatuul, mis kannab siia talviselt külma õhumassi. Õhutemperatuur langeb öösel -4..+1°C, päeval on 0..+4°C.

Reedel ja laupäeval jääb kõrgrõhuala lõunaserv Eestit katma. Ilm on enamasti sajuta, vaid kirdetuulele avatud põhjarannikule ja Hiiumaale võib Soome lahe kohalt pilvi jõuda ning lund ja lörtsi tuua. Õhutemperatuur on öösiti -2..-7, rannikul kohati kuni +2°C, päeval 0..-4, rannikul kohati +2°C.



Pühapäeva tuleb olulise sajuta. Selgineva taeva all läheb üsna jahedaks: õhutemperatuur võib öösel olla vaid -2 kuni -8°C, vaid rannikul jääb 0°C lähedale, päeval on temperatuur -4 kuni +1°C.