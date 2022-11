Juhtkiri | Hurraa x 3!

Minu meelest on vahva, et ehkki mõned mehed koondises juba eelmisest korrast maailmameistrid, on siin valdavad uued näod. See näitab, et asi areneb ja fanaatilisi spinningiste, kes suudavad kalapüügi maailma absoluutses tippklassis kaasa lüüa, tuleb peale. Spinningupüük on Eestis populaarne ja saab nüüd minna ainult popimaks.