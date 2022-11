Teadlane: „Jääaugust kala püüdmine võib olla väljasurev kultuur“

„Eestis on juba kasvanud üles põlvkond, kes on saanud kehalise kasvatuse tundidest niimoodi läbi, et pole pidanud suusatama. Võib-olla kuuldakse tulevikus jääaugul kalastamisest üksnes legende ja siis ka öeldakse, et vanamehed ajavad mingit padajuttu,“ pakub Mait Sepp, Tartu Ülikooli loodusgeograafia teadur.