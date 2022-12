HÄIRIV FOTO! Jahimeeste kogukond on Kuivastu-Virtsu praamil nähtust šokis ja nördinud

Praamil pildistatud fotol on näha, kuidas autotekile pargiti auto, millel oli järelkäru nõuetekohaselt käitlemata ja pakendamata jahisaagiga, kirjutab Eesti Jahimeeste Selts oma veebilehel.

„Vähe sellest, selline pilt oli kõigile nähtav ja nagu spetsiaalselt eksponeeritud. Sellise teoga on rikutud kõike, mida võimalik, aga kõige rohkem jahieetikat,“ ütlevad jahimehed.

„Me hetkel ei tea, kas ulukite transportija puhul oli tegemist jahimehega või mittejahimehega, aga see polegi tähtis. Lihtsalt nii ei tohi teha. See on lubamatu käitumine ja kui tegu oli jahimehega, siis tema selts peaks tõsiselt järele mõtlema ja kohandama teole proportsionaalset karistust,“ hoiatavad jahimehed.