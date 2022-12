Lumetorm Monika teine tulemine? Sünoptik ennustab järgmise nädala alguseks tormituult ja tugevat lumesadu

Ilmateenistuse ennustuse järgi lisandub neljapäeval lund ja lörtsi. Pärastlõunal jääb sadu nõrgemaks ja lumehooge jääb harvemaks. Tuul puhub kagust, saartel pöördub öösel ja mandril pärastlõunal läänekaarde ning ulatub rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -5 kraadi, saarte rannikul veidi üle 0 kraadi, päeval kõigub paari-kolme kraadi ulatuses 0 kraadi ümber.



Reedel jääb madalrõhkkond Lõuna-Soome kohal väheliikuvaks ja selle serva mööda kandub üle Eesti veel lumehooge, meretuulega rannikul tuleb lörtsina alla. Lõunakaare tuul päeva peale nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni -9, päeval -2 kuni -6, saarte rannikul on 0 kraadi lähedal.



Laupäevaks madalrõhkkond nõrgeneb ja tõusva õhurõhu foonil on saju võimalus väiksem, vaid üksikuis paigus pudeneb kerget lund. Tuul pöördub idakaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel -6 kuni -12, päeval -3 kuni -8 kraadi, tuulele avatud rannikul on ööpäevaringselt kuni -3 kraadi. Kui taevas pikemalt selgineb, siis neis paigus on nii öö kui päev külmem.



Pühapäeval on Läänemere idarannikul mõjusam kõrgrõhuala, Rootsi ranniku lähistele aga nihkub väike madalrõhkkond ning kahe rõhuala piirimail idakaare tuul tugevneb. Suuremat sadu ei tule, aga taevas võib pilviseks jääda ning sel juhul langeb öine miinimum -10 kraadi ümbrusse, päevane õhutemperatuurifoon kõigub -3 kuni -8 kraadi piirimail.



Esmaspäeval läheneb lõuna poolt madalrõhkkond ja selle survel tõuseb kirdetuul väga tugevaks. Siin-seal pudeneb kerget lund ja suurem on tõenäosus põhjarannikul. Õhtul jõuab Kagu-Eestisse tihe lumesajuala. Õhutemperatuur on öösel -7 kuni .12, päeval -3 kuni -9 kraadi, tuulele avatud rannikul on ööpäevaringselt kuni -3 kraadi.



Teisipäeval koondub madalrõhkkond Poola kohale ja selle põhjaserva mööda laieneb öösel tihe lumesadu üle maa ja tuiskab. Puhub väga tugev kirdetuul. Päeval saab Lõuna-Eestist alates tihedam sadu läbi. Tuul pöördub idakaarde ning jääb sisemaal nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10 kraadi, päeval jääb -3 kuni -8 kraadi piiresse.



Kolmapäeval tuleb madalrõhkkond Balti riikide kohale ning lumesadu muutub taas laialdasemaks. Idakaare tuul on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -3 kuni -8 kraadi, tuulele avatud rannikul on pisut kõrgem.