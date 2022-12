1924. aastal oli Eestis lumi rinnuni, praegu vaid põlvini

Kallis nendib, et viimastel kümnenditel on lund maha tulnud suhteliselt vähe ning on olnud aastaid, kui koolilapsed on liumäel vaevalt püksid lumiseks saanud. Kuigi Kagu-Eestis oli esmaspäeva hommikul lume paksus kohati 40 sentimeetri kandis, siis Ruhnu saarel oli lund ligi kümme korda vähem. Samas ütleb klimatoloog, et 70–80sentimeetrine lumi ei ole tänavu välistatud, kuna ööpäevas võib maha tulla ka pool meetrit lund.