Aveliina Helm: „Looduslike olude taastamine kannab endas nii kliima- kui elurikkuse hoidmise eesmärki.”

Pariisi kliimaleppe ja Euroopa Komisjoni Eesmärk 55 (Fit for 55) valguses on Eesti juba sisuliselt võtnud enda kanda ülesande süsinikku n-ö rohkem siduda ja vähem emiteerida. Põhimõte on selline, et heitme vähendamise nimel peavad kõik pingutama, kasvuhoonegaaside sidumine aga peab suuresti tulema looduse võime arvelt süsinikku talletada.