Teisipäev toob endaga kaasa jäävihma ja libeduse

Päeval sajab mandri sisealadel kohati vähest lund, saartel ja mandri lääneservas sajab lörtsi ja vihma, õhtu poole laieneb sadu üle maa. On jäiteoht. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis pärastlõunaks 0..+4°C-ni, Tallinn-Pärnu joonest ida pool on -1..-6°C piires, õhtu poole tõuseb 0°C ümbrusse.



Kolmapäeval liigub Skandinaaviast madalrõhkkond Botnia lahe kohale ja selle serva mööda kandub üle Läänemere ümbruse soe õhumass. Öö hakul sajab idapoolsetes maakondades veel lörtsi ja õhutemperatuur on napilt miinuspoolel. Pärast keskööd sajab kõikjal vihma ja õhutemperatuur on kõikjal +1..+5°C-ni. Päeval sajud hõrenevad ja on enamasti nõrgad. Tuul on tugev ning puhub lõunast ja edelast. Õhutemperatuur püsib plusspoolel.



Neljapäeval eemaldub madalrõhkkond Lapimaale ja selle järel saab päeval mõjusamaks väike kõrgrõhuhari. Suuremat sadu ei tule, aga kohati nõrka vihma võib tibutada. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt +1..+4°C.



Reedel liigub madalrõhkkond Soome lahe aeglaselt ida poole ja selle servas sajab meil vahetevahel vihma ja lörtsi. Puhub tugev lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 0..+4°C.



Ööl vastu jõululaupäevaeemaldub madalrõhkkond Karjala poole ja selle lääneserva mööda algab jahedama õhu sissetung. Sajuhooge on vihma ja lörtsina, vastu hommikut enam lumena. Tuul pöördub saartest alates loodesse ja Loode-Eestist alates langeb õhutemperatuur alla 0°C, märjad teepinnad külmuvad ja muutuvad väga libedaks! Jõululaupäeval on üksikute lumehoogude võimalus. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on -1..-4°C, läänekaare tuulele avatud rannikul veidi üle 0°C.



Jõulu esimene püha on kõrgrõhkkonna mõjul mõnusa talveilmaga – suurema sajuta, mõõduka läänekaare tuulega ja külm, õhutemperatuur varieerub -5..-12°C piires, pehmem on tuulele avatud rannikul.



Jõulu teisel pühal võib Skandinaaviasse jõudev madalrõhkkond jõuliselt üle mere laieneda, lõunatuule tugevaks tõsta, taas lörtsi ja vihma tuua ning ilma sula poole pöörata. Sel juhul on liiklustingimused taas väga halvad.