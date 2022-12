Kalamehejutt | Kass – kalamehe igipõline vaenlane?

Läksime kord sõbraga parimal kevadisel vimmaajal Kasarile. Püüdsime käsiõngedega vana Kalajuhani maja juurest veidi ülesvoolu – vanad kalale.ee foorumi kasutajad teavad küll, millest jutt. Kaldal on seal veel paar maja, aga keegi vist päris aasta ringi sees ei ela. Kala eriti ei tulnud, mõned üksikud tilkusid. Rakendus tuli visata teise kalda allavoolu ja lasta söödal mööda põhja lohiseda, muidu ei juhtunud üldse mitte midagi. Enam-vähem iga viies kord jäi rakendus kinni, lips katkes ja tuli vandumise saatel, külmetavate kätega uus siduda.

Järsku sain ilusa, silma järgi kindlalt üle poole kilo vimma. Võis isegi 700 grammi alla olla, igatahes tegi korralikku sõitu ja väljatoomine pakkus just seda õiget vimmapüügi tunnet. Võtsin kala konksu otsast ära, põlv adrenaliinist kergelt võdisemas, ja viskasin tagantkätt rohuse kalda peale. Ruttu sööt otsa ja rakendus samasse kohta, sest tõenäoliselt on uus parv kohale jõudnud.

Kohe järgneski uus võtt ja kena, eelmisega samas kaalus kala läks jälle seljataha kalda peale. Kolmas kala ka käes, võtsin sellegi otsast ära ning sel korral täiesti juhuslikult pöörasin ennast kogu kehaga tahapoole vaatama, et kas kaladega on kõik korras. Ju alateadlik omanikutunne käskis oma varandusel silma peal hoida. Ja mis ma näen – suur vöödiline kassivolask tirib MINU vimba minema, maja poole, mis ilmselt on ta kodu.