Talv on käes! Mine lumele ja jääle Eestit imestama, kas või jalgrattaga

Talvisel ajal on ägedad kohad seal, kus leidub vett. Nii et ma olen selles mõttes natukene igav – eriti arvestades ajakirja profiili –, aga ütlen ikka, et üks põnevamaid aegu aastast on see, kui jää tuleb veele peale ja saab kõndida sinna, kuhu suvel ei saa. Näiteks Pühajärv või Saadjärv paistavad talvel jäält vaadates täiesti teistsugused kui suvel. Igal järvel muidugi oma eripära.