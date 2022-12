Seal, kus kondid ei valuta

Vee happelisusega on samamoodi kui sügavuse või temperatuuriga.

Nii liiga palju kui ka liiga vähe rikub paljude liikide eluisu. Sõna-sõnalt tähendab happelisus plusslaenguga vesinikioonide sisaldust vees. Mõõdetakse seda negatiivse logaritmväärtusega (pH).

Enamiku Eesti sisevete normaalne pH mahub vahemikku 6–9. Mida väiksem number, seda happelisem vesi. See sõltub ka veekogu tüübist ja aastaajast, suviti isegi kellaajast. Näiteks vetika õitsemise käigus eraldub vette palju miinuslaenguga hapnikuioone, mis vesiniku neutraliseerivad. Siis võib mõnes veekogus suveõhtuks pH õige kõrgele tõusta.

ULJASTE. Pehmeveeline järv on tundlik mitmesuguste hüdrokeemiliste muutuste suhtes. Foto : Henn Timm

KALA LAUKAS EI ELA. Sõna „hapnik” tähendaks justkui midagi haput, aga happelisuse mõttes on küll täpselt vastupidi. Peale hapniku tasakaalustavad vesinikioone muud erinevad miinusioonid, näiteks karbonaadid. Vihma- ja lumevesi koosneb aurunud veest, kus sääraseid miinusekandjaid leidub vähe. Kui neid aga ei jätku, pole kas või lupja vajavatel loomadel millestki oma luid-konte ehitada. Näiteks limustel või kaladel. Vastupidi, kui pH on väga kõrge, võib ammooniumiühenditest saada hoopis ammoniaak, mis pole samuti paljudele eluvormidele tervislik. 1993. aasta palaval suvel surid tõenäoliselt just sellepärast välja Uljaste järve kalad. Järgmistel aastatel oli huvitav jälgida, kuidas sealses madalas vees vonklesid suured kaanid, keda ahvenad muidu vaevalt oleksid rahule jätnud. Nüüd on Uljastesse ammu uued kalad toodud.

Rabad on looduslikult happelised. pH alla 6 on rabavetes tavaline. Laukad, Eesti üks tavalisemaid looduslikke veekogutüüpe, „kannatavad” niisiis kroonilise happelisuse tõttu. Lahustunud mineraalaineid leidub vihma- ja lumeveest pärinevas laukavees väga vähe, turbast ligunenud humiin- ja fulvohappeid aga palju. Vesi on pruun ja kalu pole.

LAUKAD SURU SUURSOOS. See soo kuulub laugaste arvult Eesti esikolmikusse. Kokku on neid siin Maa-ameti foto järgi üle 1700. Foto : Henn Timm