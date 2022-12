Talvise väliööbimise võti – hea magamiskott

MAGAMISKOTT. „Magamiskotiga on asi lihtne, enamasti näitab hind usaldusväärsust,“ ütleb Tõnu. „Silmas tuleb pidada, et magamiskoti reaalne kasutustemperatuur on ikkagi see, mis on kirjas tähisega comfort, mitte extreme või limit. Ehk siis, kui magamiskotile on trükitud comfort −10° ja extreme −30°, siis on selles suure tõenäosusega juba −20° juures külma tunda.“