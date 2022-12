Klubi | Peipsi Harrastuskalastajate Klubi koondab mõnusat sõpruskonda

Peipsi Harrastuskalastajate Klubi (PHK) on tänaseks tegutsenud juba 13 aastat. Kõik algas ühest sõpruskonnast, kellele meeldib kalapüük ja eriti püük Peipsil. Liikmeid on meil tänaseks 26. On ka rohkem olnud, aga mõnel pole enam kalapüügiks aega, teised on muudel põhjustel eemale jäänud. Pea pooled liikmetest elavad Tallinnas, ent Peipsile tulevad nad ka Tartust, Rakverest, Peipsi äärest Omedust ja Iisakust.