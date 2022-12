Ajalugu | Pöörame ajaratta 50 aastat tagasi: paadi järel ei tohi lanti vedada ja särge võib püüda kuni viis kilo päevas

Foto : Valga Kommunist

Meie ajalehe 24. augusti numbris ilmus kalakaitseinspektor H. Naela kirjutis „ON KEELATUD”, milles teatati, et Värska ja Külje lahes on igasugune kalapüük aasta läbi keelatud. Ahjalt saime kirja, milles sooviti täpsemalt teada, mis eesmärgil keeld on kehtestatud ja kui kauaks ning kas aastaringne püügikeeld õngemeestele on üldse vajalik, sest Värska lahes on suvel vesi soe ja madal, mida suured kalad väldivad. Keegi vaevalt suutvat päevas üle ühe-kahe kilo kala välja õngitseda. Ehk piisab sellest, kui kalapüük mainitud kohtades keelata ainult kevadel, mil Värska lahte tuleb kudema latikas? Meie palvel andis H. NAEL täiendava selgituse, mille nüüd avaldame.

„Peipsi ja Pihkva järve basseini kalapüügieeskirjade 17. paragrahv ütleb: „Igasugune kalapüük on keelatud kogu aasta jooksul Värska ja Külje lahes lõuna pool sirgjoont, mis läbib Kolpino ja Zabdotje küla tippe.„ Need eeskirjad on kinnitatud NSV Liidu Kalamajanduse Ministeeriumi käskkirjaga 19. juunist 1968 ning avaldatud „ENSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teatajas“ nr. 41 (27. septembril 1968). Vale oleks arvata, et suvel pole Värska lahes peale kiisa ja ahvena muud kala. Käesolev keeld on kehtestatud latikamaimu kaitseks, kes on Värska lahe põhiline asukas. Kui kaua keeld kehtib, pole kalapüügieeskirjades märgitud. Eeskirjade muutmiseks on võimalik teha ettepanek NSV Liidu Kalamajanduse Ministeeriumile. See peab eelnevalt olema heaks kiidetud vastava kalamajanduse teadusliku uurimise instituudi õpetatud nõukogus ning kooskõlastatud meie vabariigis „Vostbaltrõbvodi„ juhatusega. Viimase poole võib pöörduda ka täpsema informatsiooni saamiseks. Selle asukoht on Tallinnas Kreutzwaldi 1.“