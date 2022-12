Juhtkiri | Tunnustus läks õigetele meestele

Kõrge tunnustuse said nad eelmisel aastal Saaremaa rannikumerre u 350 000 haugimaimu asustamise eest.

Asjaliku nimega MTÜ taga on meie ammused head sõbrad, Käbruotsa puhketalu peremees Taavo Kuusiku ja teine kibe kohalik haugipüüdja Kristjan Siimpoeg. Abiks on käinud ja üritust toetanud veel kümned tublid inimesed, nii harrastajad, kutselised kui inimesed, kes üldse kalal ei käi.

Auhinnatud meestega ühes paadis püüdnuna ja näinuna nende respekti oma püügiobjekti suhtes olen kindel, et Saaremaa kalavarud, eriti haug, on heades kätes. Nii kalapüük kui loodushoid on neil meestel südames ja mõlemale pühenduvad nad kirglikult, kompromissideta.