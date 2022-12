TOHOH! Jaanuarikuus on sünoptikute ennustuste kohaselt ees suur soojalaine

Eesti riikliku ilmateenistuse sünoptik Kairo Kiitsak kirjutab ühismeedias, et suur eesolev soojalaine purustab mitmel pool Euroopas soojarekordeid.

„Mitmetes riikides, kaasa arvatud Lätis ja Leedus, võib puruneda jaanuarikuu kõigi aegade soojarekord. Eesti jaanuarikuu absoluutne maksimum on 10,1 kraadi ja see on mõõdetud Valgas 10.01.2007. Eestis võivad maksimumid küündida 7-8 kraadini viimaste mudelarvutuste järgi,“ kirjutab ta.

Leedusse pakuvad mudelid 11-14 kraadi, Lätisse 9-11 kraadi sooja.

Juba reedel on oodata riigi lääne osas vihmahooge. Pärast keskööd sajuala eemaldub ja selle järel on siin-seal vihmahooge ning õhutemperatuur tõuseb ka Ida-Eestis üle 0 kraadi. Päeval on vihmahooge hõredamalt ja harvem. Tuul puhub öösel kagust ja lõunast, päeval edelast ja püsib võrdlemisi tugevana. Õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi.

Aasta viimane päev, ehk laupäev tuleb tuuline ja tiheda vihmasajuga. Tihe vihmasadu jõuab saartele ning laieneb päeval üle mandri, sisemaal sajab nii lörtsi kui vihma. Õhtul saab tihedam sadu läbi. Termomeetrinäidud langevad öösel sisemaal 0 kraadi lähedale, päeval tõusevad ida pool 2 kraadini, Lääne-Eestis 5 kuni 7 kraadini.