ILM JÄTKAB EHMATAMIST: nädala algul libedus, nädala lõpus kuni 25 miinuskraadi

Täna, 1. jaanuaril on Põhja-Eestis muutliku pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on pilves ja sajab vihma, õhtul sekka ka lörtsi. Esineb udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on +1..+5°C, pärastlõunal langeb Põhja- ja Kesk-Eestis -1°C ümbrusesse. Teed muutuvad jäiseks ja libedaks! Õhtul õhu külmenemine jätkub põhja poolt alates. 2. jaanuari ööseks muutuvad teed üle maa jäiseks ja libedaks.