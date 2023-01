Koerarakendiga sõitma, siinsamas Eestimaal!

Proovida saab nii lühikest sõitu kui teha koertega lausa kümnete kilomeetrite pikkusi matku.

Tartumaal Ahunapalus Emajõe-Suursoo serval asub Kelgukoerte Treeningkeskus, kus on kodu enam kui 30 alaska malamuudil ja alaska haskil. Treeningkeskuse peremees Heinrich Lukk on teinud huvilistele ümbruskonnas koerarakendisõite juba ligi kümmekond aastat. Koertega sõidetakse kas lühikesel kilomeetrisel ringil keskuse ümbruse metsades, Emajõe-Suursoo saartel 14-kilomeetrisel rajal või tehakse sobivate jää- ja lumeolude korral kuni 3-päevaseid koerarakendimatku.

Rakendisõidule tulijaid võtab treeningkeskuses vastu koerte kõrvulukustav lärm. Melu algab kohe, kui koerad märkavad, et Heinrich toimetab kelkude ja varustusega. „Nad teavad, et läheb sõiduks ja igaüks püüab anda märku, et just teda kaasa võetaks,” selgitab Heinrich. Kuigi koerte haukumisest on lausa raske üle rääkida, pole mõtet seda neile pahaks panna – koerad näitavad nii lihtsalt välja, kui väga nad tahavad minna tööle, kelkusid vedama.