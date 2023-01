Kuidas läheb tänavu Peipsi kaladel?

Tänavu on ahvenapüügiks paremad võimalused kui möödunud aastal, seda nii kutselistel kaluritel kui ka harrastuskalastajatel.

Esimestel suurenes lubatud püügimaht peaaegu 900 tonnini, teisi huvitab ehk rohkem see, et järve ahvenakari on tervikuna suuremate mõõtmetega kui aasta varem.

Ahvena kudemist midagi erakorralist ei seganud, nii et möödunud aastal võis tekkida uus arvukas põlvkond. Täpsemalt selgub see siiski selle aasta lõpus, kui noorkalad järve avaossa tulevad. 2022. aasta möödus neil eelkõige järve kaldavööndis.

Koha, siia ja rääbise kohta kahjuks häid uudiseid pole. Mitte ühelgi neist liikidest möödunud aastal arvukaid põlvkondi ei kujunenud. Siial tuleb positiivse poole pealt märkida seda, et 2022. aastal jätkus Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu (PAKL) eestvõttel siiavastsete ja -maimude asustamine järve. Need tööd algasid juba 2020. aastal ja loodetavasti jätkuvad tulevikuski. Kas see tegevus siiavarud tõusule viib, selgub paari aasta pärast, aga esialgu tuleb siiapüüdjatel, ja neid õnnelikke kalastajaid pole ilmselt palju, leppida endistviisi pigem alla kiloste kaladega.