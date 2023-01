Oma lähisugulasest tursast erineb luts selle poolest, et eelistab elada jõgedes ja järvedes ehk magevees. Samas on ka riimveeline Läänemeri lutsule sobiv elupaik, peaasi et vesi ei oleks liiga soe. Kui suvine veetemperatuur tõuseb üle 15°, on luts loid, justkui tukuks.