"Kalastuskunn" Marko Eensalu püüab ainult omatehtud ritvadega

Tuleb tööd teha (muigab). Proovida erinevaid lante, kiirusi, sügavusi. Oleneb päevast ka – mõni päev saad ta sööma, järgmine päev sama nipp ei toimi. Trenni tuleb ka teha. Me varem nii tõsiselt ei võtnud, et trenni teeks, aga eelmisel aastal juba tegime ja sel aastal on ka plaanis.

Jah, see on meil paadis olemas, aga ... Sa leiad ka odavamate süsteemidega kala üles, sellega eristad ehk natuke paremini. Kui näed ekraanil, et mingi kala on all, siis proovid teda muidugi kätte saada. Aga see võib olla ka säga, suur latikas, tõugjas, mida iganes. Ja sa raiskad oma aega, et teda võtma saada. Parema süsteemiga, kui selle korralikult välja reguleerid, näed ära, mis kala on. Muud eelist sel ei ole, ainult kael jääb vahtimisest kangeks. Ja õhtuks on silmad punased. Nagu kohapüük Lämmil, kui jõllitad oma Praktiku või muu asjanduse ekraani, silm punnis peas.