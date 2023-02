Juhtkiri | Ei taha käskivat ja keelavat riiki

Selline ühe lauaga kõigi löömine ei tundu mõistlik olukorras, kus jää tugevus on veekogude kaupa üsna erinev. Leidub ka enam kui 20 cm paksust jääd.

Olukord, kus üks ametkond keelab kodanikel minna avalike veekogude jääle, tundub ka juriidilises mõttes üsna habras. Kindlasti kavatseme juristidelt uurida, kas selline keeld on kooskõlas põhiseaduse paragrahviga 34, mis ütleb, et igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, on õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Paragrahvis järgnevalt loetletud põhjused vaba liikumise piiramiseks Päästeameti keeldu küll ei põhjenda.