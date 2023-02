On teada, et kalad haaravad kunstlikku sööta aktiivsemalt siis, kui see meenutab võimalikult täiuslikult nende tavalist saaki. Seejuures pole tähtis üksikute detailide – silma, uimede – kirjuks maalimine, sest need ei ole sööda liikumisel vees nähtavad. Tähtis on üldine värvitoon.