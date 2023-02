Ajalugu | Üht-teist praktilist

1962. aastal ilmunud kogumik „Õngemees vestleb” annab muuhulgas praktilist nõu, kuidas ise usse ja tõuke kasvatada, veekogust puruvanasid püüda ja muud ajatut tarkust.

LIHAKÄRBSE TÕUKUDE KASVATAMINE

Täitke pooleliitrine nõu pooleni saepuruga ja puistake sinna kliisid peale. Valage see kuuma veega üle ja segage läbi. Selle pudru peale pange väike avatud kõhuga, kuid rappimata kala ja viige nõu välja, kus kärbseid leidub. Enne õhtut tooge nõu ära ja asetage paariks päevaks sooja kohta. Selle ajaga kasvavad munadest tõugud ja täidavad nõu. Siis lisage kliisid ja segage nõu sisu. Kui tõugud normaalseks on kasvanud, milleks 4–5 päeva kulub, tuleb nõu jahedasse kohta panna, et tõukude nukkumist pidurdada. Enne kalastama minekut pange tõugud ajutiselt märja jõeliivaga kasti. Enne konksu otsa kinnitamist hoidke neid purgis, kuhu 1 tilk aniisiõli lastud.