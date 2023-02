Võrtsjärvel peetakse talvise kalapüügi maailmameistrivõistlused

Mõlemal võistluspäeval esindab igat riiki 5 sportlast, täpselt nii palju on ka sektoreid. Ehk igas sektoris püüab üks iga riigi esindaja. Võrtsjärvel kalastab seega ühes sektoris 12 võistlejat. Püütakse ainult kirbuõngega ja enda märgistatud aukudest, igal võistlejal on kaks lippu. Kindlad piirangud kehtivad ka söötadele, mida tohib võistluse ajal kasutada. Minimaalne püügikaugus teisest võistlejast on 5 meetrit. Püüda võib kõiki liike ja kõigis seadusega lubatud suurustes. Ainult latikale saime võistluste ajaks eriloa ja tavapiirang 15 isendit ei kehti.

Meie kõige kogenumad võistlejad on Denis Manov, Denis Mežennõi, Ranel Kõmmits ja Aivar Kõmmits, kes kõik on riiki esindanud mitmeid kordi. Selleks et koondisesse saada, pidi hästi esinema eelmise aasta valikvõistlustel. Püüdjateks on reitingu parimad. Võistluspäevadel on põhiraskus ka abitreeneritel, kellest igaüks nõustab oma sportlast – annab infot sektoris toimuva kohta ja juhendab püüki.