Vesi peale ja mäest alla!

Kõrguste vahe tõttu eri otstes on neil algused ja lõpud (lähted ja suudmed). Meredel ja järvedel selliseid tunnuseid piiritleda ei saa. Võiks ju eeldada, et vesi on ikka vesi, voolaku või ärgu voolaku. Aga millegipärast asustavad voolavat vett paljud liigid, keda seisvas vees pole. Isegi kui jõgi voolab läbi järve, on sealgi sama jõega võrreldes paljud liigid teistsugused.