Rannas pikutav hülgepoeg vajab vaikust ja rahu

Praeguseks on selle aasta esimesed hülgekutsikad juba sündinud. Nende lapsepõlve üks osa on omapäi rannas lesimine. Keskkonnaamet tuletab meelde, et eellel ajal ei tohi hülgepoegi häirida ning tegelikult on kõige parem neist eemale hoida, et loomad saaksid muretult suuremaks sirguda.