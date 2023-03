Haugi püügikeeld algab juba varakevadel

Kõige varem algab see meres – 1. märtsil, seejärel Võrtsjärves ja siseveekogudes 15. märtsil ning kõige viimasena Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves 1. aprillil.

Keeluaja algus sõltub veetemperatuurist, mis omakorda sõltub jälle jääkatte lagunemisest. Kui jää läinud, saab vesi päikese mõjul kiirelt soojenema hakata. Haugi kudemiseks vajalik veetemperatuur on 3‒6 kraadi. Merel sulab jää kõige kiiremini, mistõttu on sealne püügikeeld seatud ka kõige varasemaks. Peipsil seevastu kestab jääkate kõige kauem ja sellest tulenevalt ka hilisem keeluaja algus.

Röövkaladel on oluline alustada kudemisega teistest kaladest varem. Kuu või kaks edumaad võimaldab noorjärkudel kasvada suve lõpuks nii suureks, et nad saavad üle minna planktontoidult röövtoidule ehk teistest kaladest toitumisele. See võimaldab neil koguda märkimisväärselt rohkem rasvavarusid ja seetõttu talve edukamalt üle elada.