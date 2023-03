Bocuse d’Or konkursi laureaat Pavel Gurjanov õpetab marineerima kala väikse nipiga

Eesti kulinaariaringkondades hästi tuntud chef Pavel Gurjanov tervitab meid Tallinnas mere ääres, Kalaturu kõrval asuvas pagarikojas ja restoranis Kogu, mis on lahti olnud veel üsna üürikest aega. „Augustis tegime pagarikoja lahti ja restorani avasime alles novembri alguses,“ ütleb ta. Küsimusele, kuidas uuel kohal läheb vastab Pavel, et on rahul: õhtuti ja nädalavahetustel on tihti kõik lauad täis.