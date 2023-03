GALERII | Tugeva tuule tõttu murdusid puud ja kadus elekter

Kella 13:30 seisuga oli edela- ja läänetuul nõrgenemas. Ilm on järgnevatel tundidel pilves selgimistega ja suurema sajuta, tuul pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on 2..8, Lõuna-Eestis kuni 10°C.

Järgneval ööl (26.03) laieneb madalrõhuala Eesti kohale. Ilm on pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab vihma, Põhja-Eestis tuleb sekka ka lörtsi. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt lõunakaare, Põhja-Eestis kirdetuul 2-8, saartel puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 0..+4°C.

Pühapäeva (26.03) päeval püsib madalrõhuala Eesti kohal väheliikuvana. Ilm on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, Põhja-Eestis ka lörtsi ja lund ning on jäiteoht. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s, Põhja-Eestis kirde- ja põhjatuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5, Lõuna-Eestis kuni +8°C.