Annela Anger-Kraavi: „Kogu tegevus roheüleminekuga seoses peab olema teaduspõhine.“

Meil on läinud see asi natuke tasakaalust välja. Mulle on ka öeldud, et kui me Eestis liike kaitseme, siis võidame kliimamuutused. Aga see on ju globaalne probleem. Ei saada aru, et liikide väljasuremise tähtsuselt teine põhjus vastavalt IPCC raportile ongi kliimamuutused.

Ma ei ole näinud ökoloogiaalast uuringut, kui palju on Eestis juba kliima muutumise tõttu kadunud liike ja kui palju on levialade piirid nihkunud. On teada, et ookeanis on nad on liikunud 10 aasta jooksul 56 km, maa peal vähem, aga me teame, et nad muutuvad.

Kui lendoraval on siin palav ja paha, siis ta ei taha siia jääda, teda ei saa sundida. Ei saa kedagi vägisi siin kinni hoida. Ja me teame ka seda, et uued liigid on asemele tulnud. Maailm on enne näinud neid väljasuremislaineid ja saab ka järgmise laksuga hakkama.

Ja siis tuleb kellelgi selline absurdne idee, et paneme maaomaniku vastutama liigirikkuse eest, kuigi ta ei saa absoluutselt mitte mingil viisil kontrollida, kuidas kliima muutub. Isegi kui praegu kohe lõpetame fossiilkütuste kasutamise, siis kliima soojeneb inertsist veel poole kraadi võrra vähemalt. Mis tähendab, et liike liigub veel rohkem ja ka sureb välja, sellele ei saa kätt ette panna. Liikide kaitseks tuleb teha kõik, mis võimalik, aga teaduspõhiselt.

Kui palju erinevad huvigrupid kliimapoliitikat mõjutada suudavad?

Eks lobi on igal pool ja mitmest suunast. Olen näinud ka sellist lobi, et pidin tooli pealt maha kukkuma. Pildil olid gaasiballoonid ja tekst, et olge kliimasõbralikud, kaitske metsa, kasutage maagaasi. See on ühe Aafrika riigi keskkonnaministeeriumi materjal. Et sellised valeteadmised levivad, on ka kellegi lobi. Ja see jõuab ka siia.

Kliimamuutused tekivad just sellest, et sa võtad süsinikumolekule maagaasi või teiste fossiilkütuste näol ja lased ringesse, selle asemel et võtta seda süsinikku, mis on metsa kujul juba ringes olemas. Mida vähem me puitu põletame, seda parem muidugi, aga mis on alternatiiv, kas inimesed külma jätta?