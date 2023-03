Metsauudised | Pesitsusrahu kontrollimine keskendub taas linnurikkamatele metsadele

Kõige intensiivsemal pesitsusperioodil aprilli keskpaigast suve keskpaigani peab lindudele andma võimaluse järglaste saamiseks ja üleskasvatamiseks. Looduskaitseseaduse alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Raietegevusel on kõige suurem mõju linnustikule vanades viljakates kasvukohatüübi puistutes, kus lindude liigiline mitmekesisus ja asustustihedus on kõige suurem. Nagu eelmisel aastalgi suunab Keskkonnaamet oma kontrollitegevuse eelkõige puistutesse, kus pesitsusrahu järgimine on kõige olulisem. „Tegevuse piiramisel tegutseme juhtumipõhiselt, lähtudes mõistlikkuse printsiibist. Kui tuvastatakse ainult võimalik pesitsemine, lubatakse raietöödega jätkata,” selgitab Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.